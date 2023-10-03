تألق ممثلا الوطن الهلال والفيحاء وتفوقا على ناساجي الإيراني وباختاكور الأوزبكي، في الجولة الثانية لدوري أبطال اسيا.

فعلى ملعب أزادي بالعاصمة الإيرانية طهران، قدم نجوم الهلال واحدة من أجمل اللقاءات وتفوقوا على مضيفهم ناساجي بثلاثية نظيفة، أحرزها كل من: ميتروفيتش (د: ١٨)، نيمار (د: ٥٨)، صالح الشهري (د: ٩٩+٣)، ليحقق الهلال فوزه الأول ويصل للنقطة الرابعة متصدراً المجموعة الرابعة.

وعلى استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، حقق فريق الفيحاء أول انتصار آسيوي له على حساب ضيفه باختاكور الأوزبكي بهدفين دون مقابل، وأحرز هدفي الفيحاء المهاجم المغربي عبدالحميد صابري (د: ١٠، ٧١)، وبهذا الانتصار يحقق الفيحاء أول ثلاث نقاط له، وحل ثانياً في المجموعة الأولى خلف المتصدر العين الإماراتي.

نتائج مباريات اليوم:

ناساجي الإيراني x الهلال السعودي

3-0

الفيحاء السعودي x باختاكور الأوزبكي

0-2

العين الإماراتي x أهال التركماني

2-4

نافباخور الأوزبكي x مومباي الهندي

0-3