تنطلق غدًا (الأربعاء) بطولة كأس الأبطال الدولية في نسختها الرابعة، وهي البطولة التي ينظمها برنامج صقور المستقبل السعودي للاعبين تحت 19 عامًا تحت إشراف الاتحاد السعودي لكرة القدم، بمشاركة 17 فريقًا هي: (ريال مدريد ويوفنتوس ونادي روما وسبورتينغ لشبونة وألميريا وفياريال وبنفيكا وموناكو وسلافيا براغ ونوتينغهام فورست وفنربخشة ودينامو زغرب وباناثينايكوس وأوستريا فيينا وليغانيس وجيلييزنيتشار ساراييفو، إضافة إلى فريق من برنامج صقور المستقبل).وستُلعب البطولة بنظام المجموعات قبل المرور للأدوار النهائية، حيث يهدف البرنامج من خلال هذه البطولة إلى رفع مستوى اللاعبين في الجوانب الفنية واللياقية والمهارية واللعب الجماعي، وذلك من خلال الاحتكاك بمنافسين من مختلف الدوريات الأوروبية.من جهته قدم غسان بن حسين فلمبان مدير برنامج صقور المستقبل الشكر لرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، على توجيهاته الرشيدة وإقامة هذه البطولة التي تعرف مشاركة أكبر الأندية الأوروبية.كما أكد فلمبان أن البرنامج يهدف من خلال هذه البطولة إلى «منح اللاعبين الشباب فرصة الاحتكاك والمنافسة مع أقوى الأندية الأوروبية من أجل تطوير اللاعبين من كافة النواحي الفنية، وهو ما سيساهم في خلق جيل قادر على خدمة المنتخبات السعودية في المحافل المقبلة».