أوضح نادي الاتحاد أن مراقب مباراة فريقه أمام سباهان أصفهان الإيراني، التي كانت ستقام على استاد نقش جهان بأصفهان في إيران ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا، أبلغهم بعدم إقامة المباراة، وطلب من الفريق مغادرة الملعب. جاء ذلك في البيان الرسمي الذي نشره عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «X»، وقال فيه: «يود نادي الاتحاد الإيضاح أنه بعد وصوله للملعب الذي ستقام فيه المباراة مع نادي سباهان، تم إبلاغه من قبل مراقب الاتحاد الآسيوي أن المباراة لن تقام وفق الموعد المحدد وبإمكان الفريق مغادرة الملعب وفقاً لذلك غادرت بعثة النادي الملعب»، وتابع البيان: «النادي سيتابع حيثيات القرار، ويدعو الاتحاد الآسيوي لحفظ حقوق النادي التي كفلتها الأنظمة واللوائح»، مقدماً شكره لسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكره القدم، على الاهتمام والمتابعة التي حظي بها الفريق طوال فترة تواجده في إيران وحتى وصول البعثة إلى مدينة جدة.من جهته أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم، دعمه الكامل لنادي الاتحاد ممثل المملكة في دوري أبطال آسيا، في البيان الذي أصدره عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «X»، وقال فيه: «تابع الاتحاد السعودي لكرة القدم ما صاحب مباراة ممثل الوطن نادي الاتحاد أمام مضيفة سباهان أصفهان الإيراني، التي كانت مقررة مساء الإثنين، ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا»، وأضاف: «يشيد الاتحاد السعودي بحرص الاتحاد الآسيوي على إقامة المباراة في ظروف مناسبة، التي لمسها الاتحاد السعودي عبر المتابعة المستمرة من ممثليه اللذين رافقا نادي الاتحاد إلى إيران»، مشدداً اتحاد القدم على دعمه الكامل لنادي الاتحاد، واتخاذ كافة الطرق القانونية لحفظ حقوقه.