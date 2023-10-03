سجل قائد فريق النصر كريستيانو رونالدو أول أهدافه في مسابقة دوري أبطال آسيا خلال مواجهة استقلال دوشنبه الطاجيكي في الجولة الثانية للمجموعة الخامسة، إذ أحرز رونالدو هدف التعادل لفريقه من تسديدة قوية في الدقيقة 66 من عمر المباراة التي انتهت بنتيجة 3 /1، ليواصل سلسلة انتصاراته المتتالية محلياً وخارجياً بعد فوزه الثاني متصدراً بذلك مجموعته بـ 6 نقاط.من جانبه أبدى النجم البرتغالي رونالدو، سعادته بفوز فريقه الـ10 على التوالي وبتدشينه أول أهدافه في المسابقة الآسيوية، وقال عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «X»: «انتصار جديد للفريق، وسعدت لأنني سجلت أول أهدفي في دوري أبطال آسيا، وسنستمر في تحقيق الانتصارات».يذكر أن النصر حقق فوزه الـ10 على التوالي، إذ افتتح انتصاراته في الملحق الآسيوي أمام شباب أهلي دبي الإماراتي و6 انتصارات متتالية في دوري روشن السعودي للمحترفين، إضافة إلى فوزه على فريق أحد في الدور 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، فضلاً عن انتصارين متتاليين في دوري أبطال آسيا.