في الوقت الذي ألغيت مباراة ممثل الوطن نادي الاتحاد السعودي ضد سباهان أصفهان الإيراني في دوري أبطال آسيا أمس (الإثنين)، بعد أن غادر الاتحاد الملعب احتجاجاً على وجود مخالفات لا علاقة لها بالرياضة، وتأخُر انطلاق مباراة الفريقين على ملعب «نقش جهان»، بعد رفض فريق الاتحاد الدخول إلى الملعب أو إجراء عمليات الإحماء؛ استذكر السعوديون لقب «نادي الوطن» الذي استحقه الاتحاد عندما ظفر بلقب بطولة دوري أبطال آسيا 2005، ولم يكن اللقب تشريفاً فحسب وإنما استشعار لحمل الأمانة في الدفاع عن الوطن على الأصعدة كافة سواءً كانت رياضية أو غيرها.واستشعرت إدارة الاتحاد واللاعبون والأجهزة الفنية والإدارية المسؤولية تجاه وطنهم مهما كان ثمن البطولة، واضعين وطنهم نصب أعينهم.من جانبه، قال الأمير عبدالرحمن بن مساعد في حسابه عبر منصة «X»: «الاتحاد نادي عظيم». وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع موقف نادي الاتحاد واصفينه بالموقف المشرف تجاه الوطن، إذ ذكر الصحفي محمد الخاتم أن «نادي الاتحاد يدرّس القارة..‏ هل استوعبتم الدرس؟»، فيما قال الإعلامي محمد شنوان العنزي «نسيت أن أخبركم.. من قال إنك مجرد نادٍ؟ ‏أنت عميد وعندك كل المبادئ». أما الإعلامي طارق النوفل فذكر أن موقف الاتحاد موقف وطني وبطولي يحسب له «هناك مبادئ وأوليات تتجاوز التنافس الرياضي ونقاط مباراة، كلنا الاتحاد». من ناحيته، ذكر حارس المنتخب السعودي سابقاً محمد الدعيع ‏أن «الاتحاد نادٍ كبير وعظيم.. شكراً نادي الوطن».