من المنتظر أن يعاقب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الاتحاد الإيراني ونادي سباهان أصفهان بغرامات مالية والحرمان من اللعب على أرضهم ومنع الحضور الجماهيري، بعد اختراقهم أنظمة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في المباراة المقررة بين سباهان أصفهان الإيراني والاتحاد السعودي، التي كانت ستُقام على استاد نقش جهان بأصفهان في إيران ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا أمس، إذ ألغى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المباراة بين الفريقين بعد أن اخترق الإيرانيون الأنظمة واللوائح التي تمنع وجود العبارات واللافتات السياسية والعنصرية والعرقية في الملاعب الرياضية. جاء ذلك في بيان رسمي أصدره الاتحاد الآسيوي قال فيه «تم إلغاء مباراة المجموعة C في دوري أبطال آسيا بين سباهان والاتحاد، التي كان من المقرر إقامتها على ملعب نقش جهان في أصفهان الليلة (أمس)، بسبب ظروف غير متوقعة وطارئة. ويجدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التزامه بضمان سلامة وأمن اللاعبين وحكام المباريات والجماهير وجميع أصحاب المصلحة المعنيين. وسيتم الآن إحالة هذا الأمر إلى اللجان المختصة».وكان مراقب المباراة رفع تقريراً مفصلاً للجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي لتحديد العقوبة اللازمة على الفريق الإيراني وفق النظام وحسم نتيجة المباراة، بعد أن تقررت مغادرة بعثة نادي الاتحاد أرض الملعب.