عبر مدرب نادي النصر لويس كاسترو عن سعادته بالفوز الثاني الذي حققه فريقه في بطولة دوري أبطال آسيا، خلال مواجهة استقلال دوشنبه الطاجيكي ضمن الجولة الثانية للمجموعة الذي انتهى نصراوياً بنتيجة 3-1. وقال «كنا مستحوذين على مجريات اللقاء رغم تأخرنا بهدف وكانت ثقتي كبيرة باللاعبين والجمهور في تحقيق الفوز وحصد النقطة السادسة»، موضحاً أن فريقه أضاع أهدافاً محققة من 27 هجمة. وأضاف «المسؤولية تضاعفت بعد فوزنا الثاني، ونعمل لإكمال مشوارنا حتى النهاية وإسعاد جماهيرنا بالإنجازات والألقاب، وهذا يتطلب منا تصحيح الأخطاء قبل خوض المباريات القادمة».