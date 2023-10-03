كسب فريق النجمة نظيره العربي في ديربي عنيزة ضمن منافسات دوري يلو للدرجة الأولى السعودي بنتيجة 2/ 1، في مباراة شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً. تحفظ الفريقان في بداية اللقاء قبل أن يفتتح النجمة أهداف المواجهة (د:15) عن طريق لاعبه انسا فاتي، ولكن هذا التقدم لم يستمر طويلاً بعدما سجل العربي هدف التعادل عن طريق ميراندا (د:37)، واستطاع النجمة أن يخطف هدف الفوز في الوقت بدل الضائع عن طريق عثمان باري ليهدي فريقه ثلاث نقاط ثمينة ويرفع رصيده لثماني نقاط في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد العربي عند النقطة الـ13 في المركز الخامس.