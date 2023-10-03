حافظ ممثل الوطن (النصر) على صدارة المجموعة الخامسة، بعد أن قلب تأخره أمام ضيفه استقلول الطاجيكستاني لثلاثية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد «أول بارك» ضمن لقاءات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا.

بدأ اللقاء برغبة نصراوية لإحراز هدف مبكر، وسنحت عدة فرص ولكن بسالة الحارس الطاجيكستاني روستام ياتيموف حالت دون ذلك. ومن هجمة مرتدة تمكن استقلول من إحراز الهدف الأول عن طريق سينن سيباي (د:44).

في الشوط الثاني زاد النصر من كثافته الهجومية، وتمكن من إدراك التعادل عن طريق قائده كريستيانو رونالدو (د:66). وأضاف النجم البرازيلي تاليسكا هدفين متتاليين (د:72، 77)، لينتهي اللقاء بفوز النصر بثلاثة أهداف لهدف.

وفي اللقاء الآخر للمجموعة ذاتها، تفوق بيرسيبوليس الإيراني على الدحيل القطري بهدف دون مقابل جاء عن طريق اللاعب اميد عاليشاه (د:63).

وبهاتين النتيجتين يتصدر النصر فرق المجموعة بست نقاط، يليه بيرسيبوليس بثلاث نقاط، ثم الدحيل واستقلول بنقطة واحدة لكل منهما.