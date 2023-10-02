انتزع العداء السعودي عبدالله أبكر، الميدالية السعودية الرابعة في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشر (هانغتشو2022) بعد فوزه بفضية سباق 200م، ضمن منافسات اليوم الرابع لمسابقة ألعاب القوى، التي جرت اليوم على مضمار الاستاد الأولمبي في مدينة هانغتشو.

وتصدر أبكر السباق منذ بدايته، وحتى الثانية الأخيرة من السباق، حيث تمكن الياباني «إياما كوكي» من خطف الذهبية بزمن 20.60 ثانية، وأبكر ثانياً بزمن 20.63 ثانية، و «ويانج كون هان» بالبرونزية بزمن 20.74 ثانية.

• الفيصل يهنئ أبكر

هنأ سمو رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، العداء عبدالله أبكر، بمناسبة إنجازه المتمثل بالميدالية الفضية لسباق الـ200م،

وقال الفيصل من خلال منشور له في منصة (X): «رائع بطموح من ذهب.. ومنافسة حتى النهاية.. تألقت وأبدعت».

• أبكر: كان طموحي الذهبية

عبر العداء عبدالله أبكر، عن سعادته بنيل أولى ميدالياته في دورات الألعاب الآسيوية، وقال: «كنت أطمح للذهبية، ولكن الحمدلله على كل حال، الأهم أن أكون مساهماً في رفع اسم وطني المملكة في مثل هذا المحفل الكبير».

• ابن جلوي يجتمع برئيس الأولمبية النمساوية

عقد سمو الأمير فهد بن جلوي رئيس البعثة السعودية المشاركة في الدورة، اجتماعاً برئيس اللجنة الأولمبية النمساوية السيد «كارل ستراوس» في مقر إقامة سموه بمدينة هانغتشو.

وناقش الاجتماع، سبل تعزيز التعاون بين اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية ونظيرتها النمساوية، بما يخدم رياضييها وشبابها، ومستجدات الدورات الرياضية المقبلة، وعلى رأسها أولمبياد باريس 2024م.

وعلى صعيد آخر، توج سموه، الفائزين في منافسات «الترايثلون» المتنوع، التي جرت منافساتها صباح اليوم ضمن دورة الألعاب الآسيوية.

وفازت اليابان بالمركز الأول، وهونج كونج بالمركز الثاني، والصين بالمركز الثالث.

• أخضر السلة لربع النهائي

تأهل المنتخب السعودي لكرة السلة، لربع نهائي المسابقة، بعد فوزه على هونج كونج، في اللقاء الذي جمعهما ضمن الأدوار الإقصائية على صالة جامعة زيجانق بنتيجة 95 – 72 نقطة.

وكان نجم المنتخب السعودي لكرة السلة، مرزوق المولد، قد غادر إلى المملكة، عقب تلقيه نبأ وفاة شقيقه -رحمه الله-، أمس الأول.

وقدمت رئاسة البعثة السعودية المشاركة بالدورة، باسمها واسم كافة أعضاء البعثة، أحر التعازي وأصدق المواساة للمولد، الذي أسهم بشكل كبير في وصول أخضر السلة، للأدوار الإقصائية من المسابقة.

• غزواني لنهائي 800م.. واليامي يسجل رقماً شخصياً

تأهل لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى عيسى غزواني، لنهائي سباق 800م، بعد تصدره مجموعته في نصف نهائي السباق بزمن 1.48.98 دقيقة.

وغادر فريق التتابع السعودي 4×100م، والمكون من، سلطان الخالدي وعبدالعزيز عطافي وحمود علواني ومحمود حافظ، المنافسات، بحلوله خامساً في تصفيات السباق الذي جرى اليوم، بزمن 40.34 ثانية.

وسجل العداء سامي اليامي، رقماً شخصياً جديداً له، في سباق 800م، بعد أن أنهى نصف نهائي السباق بزمن 1.49.56 دقيقة والمركز الثالث في التصفية، والتاسع في الترتيب العام.

وأنهى العداء محمد المعاوي، مشاركته في سباق 400م حواجز، بنيله المركز الرابع في نصف النهائي بزمن 50.23 ثانية.

• السهام يختتم مشاركته الآسيوية

ودّع ممثلو المنتخب السعودي للسهام، عبدالعزيز الروضان وبلال العوضي ومجدي الصبحي، منافسات الفرق لمسابقة القوس المركب، بخسارتهم في دور 8/1 أمام نظيره الإيراني 223 – 231 نقطة.

وكان العوضي، قد خسر مواجهته في فردي القوس المركب، أمام نظيره الهندي ضمن مواجهات دور الـ16، وهو الذي تأهل لهذا الدور عقب فوزه على لاعب منغوليا، فيما أنهى الروضان، مشاركته من دور الـ32، بخسارته أمام نظيره السنغافوري.

وفي منافسات دور الـ32 للقوس الأولمبي، خسر منصور علوي أمام نظيره الياباني، وخرج عبدالرحمن الموسى بواسطة لاعب ماليزيا.

وأنهت سارة بن سلوم وشادن المرشود، مشاركتهن في منافسات القوس الأولمبي للسيدات، بخسارة سارة أمام كوريا الشمالية، والمرشود أمام ماليزيا، ضمن مواجهات دور الـ32.

• الرباع آل حميد.. في وزن 73 كجم

يأمل لاعب المنتخب السعودي لرفع الأثقال، الرباع محمود آل حميد، لإضافة ميدالية سعودية جديدة بالدورة، وذلك عندما يشارك في منافسات وزن 73 كجم، عند السابعة من مساء غد الثلاثاء.

• أخضر السلة.. يطمح لنصف النهائي

يسعى المنتخب السعودي لكرة السلة، لمواصلة أدائه الفني العالي بالدورة، والتأهل لدور نصف نهائي مسابقة السلة، وذلك عندما يلاقي نظيره الأردني ضمن مواجهات دور ربع النهائي عند الرابعة من عصر يوم غد الثلاثاء.

• العتيبي يواجه كوريا الشمالية في ربع نهائي الملاكمة

يستكمل لاعب المنتخب السعودي للملاكمة، عبدالعزيز العتيبي، مشاركته بالدورة، وذلك عندما يلتقي نظيره الكوري الشمالي «سو كون يونق» ضمن مواجهات دور ربع نهائي لوزن 51 كجم لمسابقة الملاكمة عند الساعة الثالثة من عصر غد الثلاثاء.

وكان العتيبي قد تأهل لهذا الدور، بعد فوزه على نظيره البنغالي «محمد أبو طلحة» بنتيجة (4- 1) يوم الخميس الماضي.

• منافستان في أم الألعاب

يواصل المنتخب السعودي لألعاب القوى، مشاركته في اليوم الخامس من منافسات أم الألعاب بالدورة غداً الثلاثاء، بداية من الساعة 9:40 صباحاً، بتواجد فريق التتابع في تصفيات سباق 4×400م.

ويشارك العداء عيسى غزواني، في نهائي سباق 800م عند الـ8:25 مساءً.

14 سعودياً في لجان أسياد هانغتشو 2022

لا يتوقف التمثيل السعودي في دورة الألعاب الآسيوية (هانغتشو2022) التي تحتضنها الصين على اللاعبين واللاعبات فقط، حيث يشارك عدد من الكوادر السعودية في عدد من اللجان التنظيمية والفنية على مستوى الدورة، سواءً على المستوى التحكيمي أو الطبي أو الإداري، وذلك في إطار تمكين الكوادر الإدارية السعودية ورفع مستوى تمثيلها في المحافل الرياضية الدولية والقارية بما يتماشى مع أهداف القطاع الرياضي لرؤية المملكة 2030،

من أبرز الكوادر الإدارية السعودية التي تدير منافسات الدورة، رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال أمين عام الاتحاد الآسيوي محمد الحربي الذي يشرف على منافسات رفع الأثقال بالدورة، ويقف على المعسكر المشترك المقام بشكل دائم بالصين للدول الآسيوية المشاركة بالدورة.

وفي الكرة الطائرة، يتواجد رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي، الذي تم اختياره مشرفاً ومراقباً لحكام لعبة الكرة الطائرة في الأسياد الآسيوية، وهو الذي يشغل منصب عضو لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي للعبة.

ويتواجد الدكتور حازم عابد كمدير طبي لمنافسات المبارزة بالدورة، وهو عضو اللجنة الطبية بالاتحاد الآسيوي للمبارزة.

وفي مسابقة كرة اليد، يشارك علي العليوات، كمراقب للمباريات في منافسات اليد، وهو الذي يشغل عضو اللجنة الفنية في الاتحاد الآسيوي لكرة اليد.

في كرة القدم، يشارك الحكمان الدوليان خالد الطريس ومحمد العبكري في إدارة عدد من مباريات كرة القدم في الدورة.

وفي ألعاب القوى، يدير الحكم السعودي الدولي حمد الحنو عدداً من منافسات ألعاب القوى بالدورة.

وفي الرماية، يشارك الحكم الدولي محمد العسيري، في إدارة منافسات الرماية بالدورة.

وللجمباز السعودية دورها المهم في الدورة، حيث يشارك الحكم الدولي زهير الهنيدي في تحكيم عدد من منافسات اللعبة بالدورة.

ويتواجد الحكم أحمد آل خميس، كحكم دولي لعدد من مباريات كرة السلة بالدورة.

وفي الكوراش يتواجد الحكم السعودي علي شهرخانى.

ولا يتوقف تمثيل الكوادر السعودية عند هذا الحد وحسب، حيث يتواجد الحكم السعودي الدولي غازي الغانم في إدارة عدد من مواجهة رياضة التايكوندو بالدورة، وهو الذي سبق وأدار عدداً من مواجهات رياضة التايكوندو إبان دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وللمرة الأولى في تاريخ لعبة رفع الأثقال السعودية، يتم اختيار حكمين وطبيب سعودي في اللجان العاملة بالدورة، حيث يتواجد كل من عبدالرحمن أبو جبل، وياسر المسعود، كحكمين دوليين لمنافسات لعبة رفع الأثقال، في حين يتواجد الدكتور أحمد الأحمري كطبيب معتمد لجميع الرياضيين المشاركين في منافسات رفع الأثقال.