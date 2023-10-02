دخل نادي أبها في مفاوضات متقدمة مع المدرب الألماني ستيفان ليرش؛ ليكون بديلاً للمدرب البولندي تشيزيلاف، الذي أُقيل من منصبه بعد خسارة الفريق الأخيرة من الرياض في الجولة الثامنة من دوري روشن. ويعد ملف ليرش من ضمن 4 ملفات تدريبية مطروحة على طاولة إدارة أبها لقيادة الفريق الكروي الأول.

ويعتبر ستيفان (40 عاماً) أحد أبرز المدربين الشباب في الكرة الألمانية، وسبق له أن حقق 5 بطولات للدوري و6 كؤوس إبان تدريبه نادي فولسبورغ للسيدات في الفترة من 2013 - 2021، قبل أن يدرب نادي هوفنهايم لفئة 17 سنة في الموسم الماضي.

يشار إلى أن أبها خسر في 6 مواجهات تحت إشراف مدربه السابق وفاز في مباراتين فقط، ويحتل المركز السادس عشر في سلم الترتيب بـ6 نقاط.