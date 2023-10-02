ألغى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المباراة المقررة بين سباهان أصفهان الإيراني والاتحاد السعودي التي كان من المقرر إقامتها على استاد نقش جهان بأصفهان في إيران، ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا الليلة. جاء ذلك في بيان رسمي أصدره الاتحاد الآسيوي، قال فيه «يجدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التزامه بضمان سلامة وأمن اللاعبين وحكام المباريات والجماهير وجميع أصحاب المصلحة المعنيين».ومن المنتظر أن يرفع مراقب المباراة تقريراً مفصلاً للجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي لتحديد العقوبة اللازمة على الفريق الإيراني وفق النظام وحسم نتيجة المباراة، بعد أن تقرر مغادرة بعثة نادي الاتحاد أرض الملعب.