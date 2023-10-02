أكدت مصادر «عكاظ»، أنه لاصحة للأنباء التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن مغادرة قائد فريق الاتحاد كريم بنزيما ورغبته بفسخ عقده مع العميد.

وأوضحت المصادر أن النجم العالمي الفرنسي بنزيما مستمر مع نادي الاتحاد، ويعكف حاليا على أداء برنامجه التأهيلي بجدة، من أجل الوصول لجاهزية فنية كاملة، على أن يتحدد قرار مشاركته في مباراة الديربي أمام الأهلي الجمعة القادم، ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين من قبل المدرب سانتو.

وأشارت المصادر إلى أن اللاعب الذي غادر المملكة العربية السعودية ينتمي لأحد أندية القصيم وينوي فسخ عقده مع ناديه.