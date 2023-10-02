يعود قطبا المنطقة الغربية الاتحاد والأهلي لملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة بخوض مواجهة «الديربي» بينهما عند الساعة (9:00) من مساء يوم الجمعة القادم، ضمن مباريات الجولة التاسعة في دوري روشن السعودي للمحترفين. يأتي ذلك بعد اعتماد رابطة دوري المحترفين إقامة المباريات على ملعب «الجوهرة المشعة» بجدة، والذي خضع خلال الشهرين الماضيين لأعمال التجهيزات المرتبطة باستضافة مباريات كأس العالم للأندية والتي ستقام في محافظة جدة في شهر ديسمبر القادم.وتقرر انعقاد الاجتماع التنسيقي يوم الأربعاء الرابع من أكتوبر الجاري عند الساعة الواحدة ظهرا بحضور الجهات المتعلقة بتنظيم مواجهة الديربي بين الاتحاد والأهلي، وسيتم تقسيم مدرجات ملعب «الجوهرة» بنسبة 70% لصالح جماهير العميد، و30 % لجماهير الراقي.ومن المقرر أن يخضع استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة خلال شهر أكتوبر لبعض أعمال التجهيزات المرتبطة باستضافة مباريات مونديال أندية العالم في ديسمبر القادم.