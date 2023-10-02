خسر منتخبنا الوطني الأولمبي تحت 23 سنة مواجهته أمام أوزبكستان بهدفين لهدف في دور الثمانية من مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الآسيوية المقامة حالياً في الصين.شهد اللقاء بداية قوية لمنتخبنا الوطني، وكاد أحمد الغامدي أن يهز الشباك مبكراً ولكن ارتطمت كرته في القائم، ومن هجمة مرتدة تمكن منتخب أوزبكستان من إحراز الهدف الأول في الدقيقة 24، وبعد مرور 20 دقيقة ومن هجمة مرتدة أخرى وبخطأ من الحارس أحمد الجبيع في الخروج من مرماه تمكن منتخب أوزبكستان من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 44. وفي الشوط الثاني، أجرى المدرب الوطني سعد الشهري تغييرين لتنشيط الجانب الهجومي واستطاع المهاجم محمد مران إحراز الهدف الأول لمنتخبنا الوطني في الدقيقة 66، ورغم الضغط الهجومي للأخضر إلا أن التكتل الدفاعي لأوزبكستان وإضاعة الوقت بادعاء الإصابات حرم المنتخب الوطني من إحراز هدف التعادل، وتحصل البديل عبدالله رديف على البطاقة الحمراء في الوقت بدل الضائع، لتزيد صعوبة التعديل وينتهي اللقاء بفوز أوزبكستان بهدفين لهدف.وبهذه النتيجة يغادر منتخبنا الوطني منافسات كرة القدم رغم أنه كان أحد المرشحين لنيل إحدى الميداليات الثلاث في دورة الألعاب الآسيوية.