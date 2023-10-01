في واحدٍ من أهم اللقاءات التي يخوضها أخضرنا الأولمبي في دورة الألعاب الآسيوية، يواجه منتخبنا الوطني تحت 23 سنة نظيره أوزبكستان عند الساعة (10:00) من صباح اليوم (الأحد) ضمن منافسات دور الثمانية لكرة القدم للرجال التي تقام حالياً في الصين.يدخل الأخضر اللقاء بعد مشوار رائع وصل من خلاله بجدارة واستحقاق لدور ربع النهائي، فبعد تعادل سلبي مع إيران انتصر الأخضر في اللقاءات الثلاثة الماضية، وكان آخرها أمام منتخب الهند بهدفين دون مقابل حملت توقيع المهاجم محمد مران؛ الذي سيقود خط الهجوم في لقاء اليوم وخلفه الثلاثي سعد الناصر ومصعب الجوير وأحمد الغامدي، ويتواجد في حراسة المرمى الحارس أحمد الجبيع، وأمامه رباعي الدفاع محمد أبو الشامات ومحمد اليامي وريان حامد وزكريا هوساوي، فيما يتواجد في المحور الثنائي القائد فيصل الغامدي وعوض الناشري، ويطمح الأخضر الأولمبي لتجاوز عقبة أوزبكستان للوصول لدور الأربعة وتكرار انتصار 2014 عندما تغلب الأخضر على أوزبكستان في دور الستة عشر بثلاثة أهداف لهدفين، كما يطمح الأخضر لتجاوز عقبة هذا الدور، إذ سبق أن خسر مرتين متتاليتين أمام العراق في عام 2014، وأمام اليابان في 2018، وفوزه في هذا اللقاء سيؤهله لنصف النهائي للمرة الثالثة في تاريخه.أما منتخب أوزبكستان فإنه يدخل هذا اللقاء بعد أن تصدر مجموعته الثالثة، التي ضمت لجواره منتخب هونغ كونغ فقط، وتفوق عليه في اللقاءين 1/‏ 0 و2/‏ 1، ومن ثم تجاوز منتخب إندونيسيا في دور الستة عشر بهدفين دون مقابل جاءت في الأشواط الإضافية بعد أن تعادلا سلبياً في الأشواط الأصلية.وفي بقية اللقاءات، يلتقي إيران مع منتخب هونغ كونغ، فيما يواجه اليابان نظيره كوريا الشمالية، وتختتم اللقاءات بمواجهة حامل اللقب منتخب كوريا الجنوبية بالمستضيف منتخب الصين.