سجل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو -قائد وهداف فريق النصر لكرة القدم- أفضل انطلاقة له منذ ظهوره الأول على المستطيل الأخضر، وذلك في الـ12 من أغسطس عام 2003 بقميص فريق سبورتينج لشبونة البرتغالي.ووقع (صاروخ ماديرا) في يناير الماضي مع نادي النصر لتمثيل صفوف فريقه لمدة عامين ونصف، نجح في أشهره التسعة الأولى في قيادة الفريق لتحقيق لقب بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023.وكانت افتتاحية موسم 2013/‏2014 الأفضل للأسطورة البالغ عمره 38 عاماً في مسيرته الاحترافية قبل انضمامه للفريق العاصمي الأصفر، حيث سجل في ذلك الموسم بقميص فريق ريال مدريد الإسباني 14 هدفاً وقدم تمريرتين حاسمتين في 16 مباراة ، فيما يعد موسم 2014/‏2015 ثالث أفضل انطلاقه له، وسجل فيه 14 هدفا مع تمريرة حاسمة وذلك في 15 مباراة، وهو الموسم الذي حصل فيه على جائزة الكرة الذهبية.ووصل الأسطورة رونالدو مع النصر، أمس (الجمعة)، لهدفه رقم 30 منذ انضمامه لصفوف النصر يناير الماضي، حيث سجل هدف الفوز في شباك الطائي في اللقاء الذي انتهى 2/‏1 ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، ولعب «الدون» خلال 9 أشهر بالقميص الأصفر 33 مباراة، ساهم أيضاً في تسجيل 9 أهداف، ويتصدر رونالدو -حالياً- قائمة هدافي مسابقة دوري روشن السعودي برصيد 10 أهداف .ويعتبر كريستيانو رونالدو أول لاعب يسجل في 6 مباريات متتالية بدوري المحترفين هذا العام، وثاني لاعب يسجل هذا الرقم في تاريخ دوري المحترفين الذي بدأ في عام 2008م. وفي هذا الموسم تمكَّن أسطورة البرتغال من تسجيل 16 هدفاً توزعت ما بين البطولة العربية والدوري، وتعتبر أقوى انطلاقة في تاريخ الدون في مسيرته الاحترافية كاملة التي امتدت أكثر من 20 عاماً.