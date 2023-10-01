أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، الأربعاء 27 سبتمبر، انضمام تطبيق «إنقو» إلى قائمة الرعاة الذهبيين لدوري روشن السعودي، بموجب اتفاقية في مقر الرابطة، مثلها رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين الرئيس التنفيذي المكلف سعد اللذيذ، مع الرئيس التنفيذي لشركة «إنقو» مازن العبدالله.

ويمتد العقد لموسمين، وينتظر أن تكشف الرعاية الجديدة عن الكثير من الفعاليات الهادفة إلى منح جماهير دوري روشن أفضل تجربة رياضية على مدار الموسم.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي المكلف للرابطة سعد اللذيذ، على جاذبية دوري روشن السعودي بالنسبة للرعاة «يحظى الدوري وأنديته وقطاع الرياضة بشكل عام بدعم قيادي غير مسبوق، وهو ما أسهم اليوم في منح دوري روشن هذه الجاذبية، وانضمام إنقو اليوم كإحدى الشركات السعودية الرائدة والحديثة في السوق إلى قائمة الرعاة دليل على تنوع المهتمين بمنافسات وجماهير كرة القدم».

وأضاف «بالتأكيد يمثل استقطاب الرعاة هدفاً رئيسياً لكل البطولات الرياضية، لكننا إلى جوار ذلك حريصون على اختيار شركائنا بعناية، نضمن من خلالها استفادة الجماهير من الرعاية، وزيادة تفاعلها مع المنافسات والرعاة، ما ينعكس إيجاباً على الحضور الجماهيري، وبالتالي البطولة بصورة عامة».

في المقابل، أبدى الرئيس التنفيذي لـ«إنقو» مازن العبدالله، فخرهم برعاية دوري روشن السعودي «يمثّل دوري روشن السعودي اليوم علامة رياضية فارقة بشهادة الجميع، حيث حرصت قيادة المملكة العربية السعودية على وضع هذه المنافسة ضمن قائمة أكبر البطولات الكروية العالمية، وهو ما بدأنا نشعر به من اليوم».

وأضاف «نحن بالتأكيد فخورون برعاية الدوري، لاسيما أن مثل هذه الرعاية تمنحنا فرصة استثنائية للتفاعل مع الجماهير بالصورة التي نبحث عنها، إذ يتمثل هدفنا الرئيسي دائماً في منح عملائنا أفضل التجارب، ويمكننا أن نعد جماهير الدوري بالكثير من المفاجآت القادمة».

وأطلق تطبيق «إنقو» في العام 2021، بهدف تقديم تجربة استثنائية للعملاء أثناء تنقلهم، بحيث يسمح لهم بالطلب من العلامات التجارية المفضلة لديهم والدفع من خلاله، ومن ثم إخطار المطعم أو المقهى تلقائياً عند دخول سيارة العميل إلى منطقة الاستلام، ما يضمن له تلقي طلبه بسلاسة تامة، ودون الحاجة إلى الخروج من سيارته، ودون أي رسوم إضافية.