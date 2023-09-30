بعد مرور سبع جولات حقق فريق ضمك انتصاره الأول في دوري روشن السعودي لهذا الموسم على حساب مضيفه الخليج بهدفين دون مقابل، فيما خرج الأهلي مع ضيفه الاتفاق بالتعادل السلبي، واكتسح الفتح ضيفه الوحدة بخمسة أهداف لهدف، وتجاوز الرياض مضيّفه أبها بهدف دون مقابل، وكذلك تجاوز الأخدود مضيّفه الرائد بهدفين لهدف.

على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة، خرج الأهلي وضيفه الاتفاق بالتعادل السلبي بعد أداء متوسط من الفريقين لا سيما الأهلي الذي لم يستفد من عاملَي الأرض والجمهور، وبهذه النتيجة يحقق الأهلي تعادله الأول ويصل للنقطة الـ16 في المركز السادس، فيما حقق الاتفاق تعادله الثاني ووصل للنقطة الـ17 في المركز الخامس.

وعلى استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، حقق الفتح «ريمونتادا» مثيرة أمام ضيفه الوحدة، وقلب تأخره بهدف لفوز قوي بخمسة أهداف لهدف. أحرز أهداف الفتح كريتسيان تيلو (هاتريك - د:45+6، 89، 90+2) ومراد باتنا (د:67) ودجانيني تفاريس (د:86)، فيما أحرز هدف الوحدة المحترف كريغ غودوين (د:21). وبهذه النتيجة يحقق الفتح فوزه الرابع ويصل للنقطة الـ14 في المركز السابع، فيما تلقى الوحدة الخسارة الرابعة وتجمد رصيده عند 12 نقطة في المركز الثامن.

وعلى استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، حقق ضمك فوزه الأول على حساب مضيّفه الخليج بهدفين دون مقابل. أحرز هدفَي ضمك فاروق شافعي (د:43) وجورد نكودو (د:56)، ليحقق ضمك انتصاره الأول ويصل للنقطة السابعة في المركز الـ12، فيما تلقى الخليج الخسارة الرابعة وتجمد رصيده عند ثماني نقاط في المركز العاشر.

وعلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، حقق الأخدود فوزه الثاني وجاء على حساب مضيّفه الرائد بهدفين لهدف. أحرز هدفَي الأخدود سافيور جودوين (د:21) وأندريه بوركا من ركلة جزاء (د:83)، فيما جاء هدف الرائد عن طريق كريم البركاوي (د:29). وبهذه النتيجة يحقق الأخدود انتصاره الثاني ويصل للنقطة السابعة في المركز الـ13، فيما تلقى الرائد خسارته السادسة وتجمد رصيده عند أربع نقاط في المركز الـ17 (قبل الأخير).

وعلى استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، انتصر الرياض على مضيّفه أبها بهدف دون مقابل جاء عن طريق أندري غراي (د:84)، ليحقق الرياض انتصاره الثاني ويصل للنقطة السابعة في المركز الـ15، فيما تلقى أبها الخسارة السادسة وتجمد رصيده عند ست نقاط في المركز الـ16.