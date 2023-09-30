• آل حزام.. قفز.. وطار ببرونزية القفز بالعصا

• الأثقال والسهام والكوراش تدشن المشاركة

• القدم أمام أوزبكستان في ربع النهائي

• السلة للدور الثاني

سطّر العداء السعودي الذهبي يوسف مسرحي اسمه بأحرف من نور في تاريخ الرياضة السعودية بشكل عام، ورياضة ألعاب القوى السعودية والآسيوية بشكل خاص، بانتزاعه أول ميدالية سعودية في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة المقامة في مدينة هانغتشو الصينية، بحضور رئيس الوفد السعودي المشارك الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد.

وجاء إنجاز الأسطوري مسرحي عقب فوزه بالمركز الأول والميدالية الذهبية لسباق 400 متر بزمن 45.55 ثانية، ليعيد للأذهان إنجازه التاريخي قبل نحو 10 أعوام، عندما حقق أول ميدالية سعودية في السباق نفسه في الدورة الآسيوية السابعة عشرة (إنشون 2014).

ويحمل مسرحي في جعبته ثلاث ميداليات خلال مشاركته في ثلاث دورات آسيوية، بدأها مع برونزية سباق 400 متر في أسياد (غوانزو 2010) ثم ذهبية إنشون 2014 وهانغتشو 2022.

بن جلوي يهنئ مسرحي

قدم الأمير فهد بن جلوي تهنئته للعداء مسرحي، واصفاً إياه بالذهب الذي لا يصدأ، مؤكداً أنه كان على يقين كامل بأن مسرحي سيكون في الموعد كما هي عادته دائماً، مقدماً تهنئته لرئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بمناسبة هذا الإنجاز.

مسرحي: الجمهور السعودي حافزي الأكبر

من جهته، هنأ مسرحي جميع متابعي الرياضة السعودية بهذا الإنجاز، وقال: «الحمد لله قبل كل شيء، كان تشجيع الجمهور السعودي حافزا كبيرا لي في تحقيقي للميدالية الذهبية، وفي هذا الصدد، أشكر والدّي اللذين تعبا معي، كما أشكر مدربي الوطني الكابتن حمدان البيشي، الذي تعب في إعدادي لهذه الدورة لأكثر من عام كامل مما جعلني أعود وأؤكد ملكيتي لهذا السباق بعد أن حققت الرقم التاريخي له قبل تسعة أعوام».

وأضاف: «الشكر موصول لرئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ولنائبه الأمير فهد بن جلوي، على حرصهما ومتابعتهما الدائمة لكل ما يتعلق بالرياضة السعودية».

آل حزام يخطف برونزية القفز بالعصا

حقق لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى حسين آل حزام الميدالية الأولى له في دورات الألعاب الآسيوية، إثر فوزه بالميدالية البرونزية لمنافسات القفز بالعصا بعد أن قفز لمسافة 5.65 متر اليوم (السبت).

آل حزام: أثق بزملائي السعوديين

أبدى حسين آل حزام سعادته بتحقيقه الميدالية السعودية الثانية في هذه الدورة، بعد ذهبية زميله مسرحي، معبراً عن ثقته الكاملة بزملائه السعوديين المشاركين في منافسات النسخة الحالية، بأنهم سيحققون -بإذن الله- أكثر عدد من الميداليات في الأيام المتبقية من الدورة.

وقدم آل حزام شكره وتقديره لرئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ونائبه الأمير فهد بن جلوي، على متابعتهما لكل ما من شأنه المساهمة في تطوير الرياضة السعودية.

يذكر أن الفلبيني «أوبينا» نال ذهبية القفز بالعصا، بمسافة 5.90 متر، وخطف الصيني «هوانغ» الفضية بقفزه لمسافة 5.65 متر.

الجدعاني والسبيعي وعلواني لنهائيات القوى

وطار العداءان رائد الجدعاني وفايز السبيعي لنهائي سباق 1500 متر بنيل الجدعاني المركز الأول في نصف النهائي بزمن 3.51.80 دقيقة، وحلول السبيعي رابعاً بزمن 3.56.20 دقيقة.

وتأهل الواثب حمود علواني إلى نهائي مسابقة الوثب الطويل، بعد أن قفز لمسافة 7.46 متر في نصف نهائي المجموعة الأولى.

وفي نصف نهائي سباق 100 متر، أنهى العداء ناصر محمود مشاركته بالدورة بعد تعرضه للإصابة خلال السباق، وحل زميله عبدالله أبكر رابعاً بزمن 10.21 ثانية.

وفي نهائي سباق 10 آلاف متر، حل العداء طارق العمري بالمركز السابع بزمن 28.46.79 دقيقة، حيث كان متقدماً بالمراكز الأولى طوال السباق، إلا أن سقوطه في آخر دورات السباق إثر عرقلته من عداء آخر أسهم في حلوله بهذا المركز.

وفي نهائي الإطاحة بالمطرقة، نال محمد الدبيسي المركز العاشر في جدول الترتيب العام، بعد أن رمى لمسافة 65.95 متر، وحل زميله محمد الزاير بالمركز الثاني عشر بمسافة 62.50 متر.

السلة تتأهل للدور الثاني بالوصافة

تأهل المنتخب السعودي لكرة السلة للدور الثاني من مسابقة كرة السلة، عقب فوزه على الإمارات بنتيجة 74 – 67 نقطة، بحضور الأمير فهد بن جلوي.

وجاء تأهل الأخضر، بحلوله ثاني المجموعة الأولى، خلف المتصدر المنتخب الإيراني الذي فاز بدوره على كازاخستان بنتيجة 86 – 60 نقطة.

ووفقاً للوائح مسابقة كرة السلة في الدورة، يتأهل الأول والثاني من المجموعات الأربع، إضافة لأفضل أربعة منتخبات نالت المركز الثالث في المسابقة.

المطيري يتصدر رماة الأخضر في اليوم الأول

أنهى ثلاثي المنتخب السعودي للرماية محمد الشريدة وفهد المطيري وفيصل الدعجاني مشاركتهم في اليوم الأول من مسابقة (الشوزن) للفرق التي جرت منافساتها صباح اليوم (السبت).

وحل المطيري في المركز الثاني عشر بالترتيب العام بـ71 طبقا من أصل 75 طبقا، والشريدة بالمركز الـ30 من 67 طبقا، والدعجاني بالمركز الـ40 من 56 طبقا؛ بعد إنهائهم 3 جولات من أصل 5.

ويختتم الثلاثي مشاركة الرماية في الدورة من خلال الجولتين الرابعة والخامسة عند التاسعة من صباح غد (الأحد).

الإلكترونية تختتم مشاركتها

اختتم المنتخب السعودي للرياضات الالكترونية مشاركته بالدورة، عقب خسارة لاعبيه أيمن عبدالجواد، وتركي العنزي، وناصر الدعجاني، ومعتز خليل، ومالك اللهيب، وبدر الراشدي، في دور ربع النهائي للعبة (DOTA2) للفرق أمام المنتخب الهندي بنتيجة 0- 2.

القدم يلاقي أوزبكستان في ربع النهائي

يبحث المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاما عن خطف بطاقة التأهل لنصف نهائي مسابقة كرة القدم، وذلك عندما يلتقي نظيره الأوزبكستاني في دور الـ8 عند الساعة الثالثة من عصر يوم غد (الأحد)، على ملعب مركز هوانغ لونغ الرياضي في هوتشو.

وأجرى المدرب الوطني سعد الشهري حصة تدريبية مساءً اليوم اشتملت على إحماء عام، والتمرين على الكرات العرضية، والتسديد على المرمى، ومران على الركلات الترجيحية، ومران تكتيكي على البناء من الخلف، بمشاركة جميع اللاعبين.

وكان الأخضر قد تأهل لربع النهائي، عقب فوزه على الهند بثنائية نظيفة.

4 نهائيات في أم الألعاب غدا

يفتتح العداءان عبدالعزيز عطافي وعبدالله أبكر منافسات ألعاب القوى في يومها الثالث، عندما يتواجدان في تصفيات سباق 200 متر عند الساعة 10:15 من صباح غد (الأحد).

ويطمح الرامي محمد تولو في خطف إحدى الميداليات الثلاث، في أول ظهور له بدورات الألعاب الآسيوية، بمشاركته في نهائي مسابقة دفع الكرة الحديدية عند السابعة مساءً.

ويتواجد زميله الواثب حمود علواني في نهائي مسابقة الوثب الطويل في تمام الساعة 7:10 مساءً.

وتستكمل نهائيات أم الألعاب غدا، بإقامة نهائي سباق 3000 متر موانع، بمشاركة العداءين وسام الفارسي وبدر عمراني، عند الساعة 7:15 مساءً.

وفي حال تأهلهما في تصفيات الفترة الصباحية، يشارك العداءان عبدالله أبكر وعبدالعزيز عطافي في نصف نهائي سباق 200 متر عند 7:55 مساءً.

ويختتم عند الثامنة والنصف مساءً العداءان رائد الجدعاني وفايز السبيعي مشاركة أم الألعاب السعودية في منافسات يوم الغد، بتواجدهما في نهائي سباق 1500 متر.

آل سليم يدشن مشاركة الأثقال السعودية

يدشن لاعب المنتخب السعودي لرفع الأثقال الرباع سراج آل سليم مشاركة الأثقال السعودية بالدورة، عندما يشارك في منافسات وزن 61 كجم عند الثالثة من عصر غد (الأحد).

وتشارك الأثقال في الدورة بأربعة رباعين، وهم سراج آل سليم، ومحمود آل حميد (73 كغم)، وعلي الخزعل (109 كغم)، ونجود خرمي (87 كغم).

السهام تنطلق بمشاركة 12 لاعبا ولاعبة

تنطلق عند التاسعة من صباح غد (الأحد) المنافسات الرسمية لرياضة السهام بالدورة الآسيوية، حيث تشهد مسابقة القوس الأولمبي للرجال، مشاركة لاعبي المنتخب السعودي للسهام عبدالرحمن الموسى وراشد السبيعي ومنصور علوي وحاتم الحاتم.

وتشهد مسابقة القوس المركب التي تقام بداية من الساعة الثانية ظهراً، تواجد عبدالعزيز الروضان، وبلال العوضي، وسعود العريفي، ومجدي الصبحي.

وفي نفس التوقيت، تشارك سارة السلوم ودلال المقيرن وشادن المرشود وآية فلمبان في منافسات القوس الأولمبي للسيدات.

المولد تدشن مشاركة الكوراش

تدشن اللاعبة وديان المولد، مشاركة المنتخب السعودي للكوراش بالدورة، بمشاركتها في منافسات وزن تحت 70 كغم التي تقام بداية من التاسعة والنصف من صباح الغد.

وتشارك المولد ضمن منافسات دور ربع النهائي، حيث تواجه الفائزة من لقاء أوزبكستان وكوريا الجنوبية.