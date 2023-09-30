استعاد فريق الهلال صدارة دوري روشن السعودي بعد تفوقه على الشباب بهدفين دون مقابل في ديربي الرياض، فيما تعثر الاتحاد بالتعادل السلبي مع مضيفه الفيحاء، وواصل فريق النصر سلسلة انتصاراته بتجاوز مضيفه الطائي بهدفين مقابل هدف، وانتصر التعاون على مضيفه الحزم بثلاثة أهداف لهدف، وذلك ضمن لقاءات الجولة الثامنة لدوري المحترفين.على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، تفوق الهلال على نظيره الشباب بهدفين نظيفين، وأحرز هدفي الهلال كل من: كوليبالي (د: ٦٨)، ميتروفيتش (د: ٧٦)، وشهد إضاعة لاعب الهلال نيمار لركلة جزاء في الشوط الأول.وبهذه النتيجة، يحقق الهلال انتصاره السادس ويصل للنقطة العشرين متصدراً فرق الدوري، فيما تلقى الشباب خسارته الرابعة وتجمد رصيده عند ٨ نقاط وفي المركز الحادي عشر.وعلى استاد الملك فهد الدولي بالرياض، خرج فريقا الاتحاد ومضيفه الفيحاء بالتعادل السلبي بعد أداء عير مقنع من الفريقين لا سيما الفريق الاتحادي الذي عجز هجومه عن تهديد مرمى الفيحاء ما عدا تسديدة الظهير الايسر أحمد بامسعود التي ارتطمت كرته بالعارضة، وبهذه النتيجة يحقق الاتحاد تعادله الأول ويصل للنقطة التاسعة عشر ويتراجع للمركز الثاني، فيما حقق الفيحاء تعادله الرابع ووصل للنقطة العاشرة ويحتل المركز التاسع.وفي حائل، واصل النصر انطلاقته نحو الصدارة بعد تفوقه على مضيفه الطائي بهدفين لهدف، وأحرز هدفي النصر كل من: تاليسكا (د: ٣٢)، كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء (د: ٨٧)، فيما أحرز هدف الطائي ميسيديجان (د: ٧٩)، وبهذه النتيجة يحقق النصر انتصاره السادس ويصل للنقطة ١٨ ويصعد للمركز الرابع، فيما تلقى الطائي الخسارة الخامسة وتجمد رصيده عند ٧ نقاط وفي المركز الثاني عشر.وفي الرس، انتصر التعاون على مضيفه الحزم بثلاثة أهداف لهدف، وأحرز أهداف التعاون الثلاثة كل من: موسى بارو (د: ٥٩)، عبدالفتاح أدم (د: ٨٦)، سطام الروقي (د: ٩٠+١٢)، فيما جاء هدف الحزم الوحيد من ركلة جزاء سددها بنجاح اللاعب توزي (د: ٧٢)، وبهذه النتيجة يحقق التعاون انتصاره السادس ويصل للنقطة ١٩ وفي المركز الثالث، فيما تلقى الحزم الخسارة الخامسة وتجمد رصيده عند ٣ نقاط وفي المركز الثامن عشر والأخير.