أوضح مدرب نادي النصر كاسترو، لــ«عكاظ » أن سر انتصار فريقه التاسع على التوالي في مختلف المسابقات، يعود لـ«4» أشياء هي«فنياً، وذهنياً، وجسدياً، وروحياً»، وقال: «نحن أقوى فريق ونعرف ماذا نحتاج في أي مباراة، ونعرف متى نعود للمباريات في حال واجهتنا صعوبات في المباراة، وأنا أمتلك مجموعة من اللاعبين عندهم شغف وطموح وهم قادرون على تحقيق أي نتيجة في أي مكان، وأكبر دليل ما حدث اليوم أمام الطائي كنا في بعض الدقائق محتاجين لتسجل هدف وهذا ماحدث»، وأضاف يقول: «نحن الآن نعيش بمرحلة قوية ونشوة الانتصارات، واللاعبون مدركون بأن هذه المرحلة مرحلة روح لأن في كرة القدم في بعض الأوقات نحتاج لهذه الروح والقاعدة التي توصلنا لمكاننا وهدفنا الوحيد هي الشجاعة واحترام الخصم، وهذا الشيء الوحيد الذي سيوصلنا للتتويج نهاية الموسم».