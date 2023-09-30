أوضح مدرب نادي الطائي ريجيكامب، لـ«عكاظ »، أن لاعب النصر ماني، أجبره على تغيير طريقة لعبه في اللقاء الذي جمعه بالنصر الذي خسره بهدفين لهدف، بتحويل المدافع روبرت باور من قلب الدفاع إلى محور ، بدلاً من طارق عبدالله، الذي لعب في خانة الظهير الأيمن، وعن سبب تغيره للمهاجم الكرواتي «ماركو دوقانيتش» رغم تأخر فريقه خلال المباراة، قال: «من واقع خبرتي كمدير فني بأنه ليس شرطاً بتواجد أكثر من مهاجم في تشكيلة الفريق لتسجيل الأهداف، وأنا أحتاج إلى مجموعة لاعبين وليس للاعب فقط»، وأضاف: «كان بإمكاننا تسجيل هدف التعادل في الوقت الضائع، ولم أجازف بالتبديلات حتى لا أستقبل الكثير من الأهداف فحافظنا على التوازن بين الدفاع والهجوم في المباراة» .