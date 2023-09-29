يلتقي مساء الجمعة قطبا العاصمة الزعيم الهلالي والليث الشبابي في الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي في ديربي يبحث من خلاله كل فريق عن تحسين أوضاعه، إذ يحتل الهلال المركز الثاني بـ 17 نقطة استطاع الحصول عليها من الفوز في 5 مباريات وتعادلين ولم يخسر حتى الآن وعلى الرغم من ذلك هناك موجة من عدم الرضا على المستويات التي يقدمها فريق البرتغالي خيسوس، فيما يحل الجريح الشبابي في المركز 11 بـ 8 نقاط من فوزين وتعادلين وثلاث خسائر، وهذه النتائج لا ترضي الجماهير الشبابية التي تنفست الصعداء مع الأرجنتيني خوان براون الذي حقق فوزين في أول مباراتين له مع الشباب.ولم يستطع الشباب تحقيق الفوز في آخر 20 مواجهة جمعت الفريقين في جميع البطولات الرسمية إلا في مرة واحدة فيما فاز الهلال في 13 مواجهة وحضر التعادل في 6 مناسبات سجل خلالها الهلال 37 هدفاً وسجل الشباب 16 هدفاً فقط، ورغم أن النتائج تصب في مصلحة الأزرق العاصمي إلا أن مبارياتهما دائماً ما يطغى عليها طابع الندية والتنافس والإثارة.