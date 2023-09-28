قاد المهاجم الشاب محمد مران منتخبنا الوطني تحت ٢٣ سنة للدور ربع النهائي لدورة الآلعاب الآسيوية بعد إحرازه هدفي الفوز أمام منتخب الهند، والذي انتهى لمصلحة الأخضر بهدفين دون مقابل، وذلك ضمن لقاءات دور الستة عشر لمسابقة كرة القدم.دخل منتخبنا الوطني اللقاء بحثاً عن حسم اللقاء مبكراً ووقف سوء الطالع أمام نجوم الأخضر في إحراز هدف مبكر، إذ ذهبت تسديدة مصعب الجوير للقائم وتصدى الحارس الهندي للتسديدة الثانية، وفي الشوط الثاني ومن عرضية متقنة من محمد أبو الشامات قص المهاجم محمد مران شريط الأهداف برأسية جميلة (د: ٥١)، وبعد مرور ستة دقائق فقط أضاف مران الهدف الثاني بعد مراوغة الحارس وأسكنها في الشباك الهندية كهدف ثانٍ لمنتخبنا الوطني (د: ٥٧)، لينتهي اللقاء بفوز منتخبنا الوطني بهدفين دون مقابل وليتأهل لدور الثمانية من مسابقة كرة القدم لدورة الألعاب الآسيوية.