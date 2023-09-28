يخوض منتخبنا الوطني تحت ٢٣ عاماً عند تمام الساعة ٢:٣٠ من ظهر اليوم (الخميس) لقاءً مهماً أمام منتخب الهند ضمن لقاءات دور الستة عشر لمسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية والمقامة حالياً في دولة الصين.يدخل منتخبنا الوطني اللقاء بعد أن حلّ ثانياً في المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن المتصدر إيران، إذ حصد الأخضر سبع نقاط من فوزين على منغوليا (٣/‏.)، وفيتنام (٣/‏ ١)، وتعادل سلبياً مع إيران، ويعتمد المدرب الوطني سعد الشهري على طريقة ٤- ٢- ٣- ١ بوجود عبدالله رديف في خط المقدمة وخلفه الثلاثي سعد الناصر ومصعب الجوير وأحمد الغامدي، ويتواجد في حراسة المرمى الحارس أحمد الجبيع وأمامه الرباعي محمد أبو الشامات ومحمد اليامي وريان حامد، فيما يتواجد في المحور الثنائي عوض الناشري والقائد فيصل الغامدي، ويملك الأخضر أسماء مميزة في دكة الاحتياط يتقدمهم الثنائي محمد مران، وهيثم عسيري.فيما يدخل منتخب الهند هذا اللقاء بعد أن حلّ ثانياً في المجموعة الأولى خلف منتخب الصين برصيد أربع نقاط حصدها من فوز على بنغلاديش (١/‏.)، وتعادل مع ميانمار (١/‏ ١)، وخسارة من الصين (٥/‏ ١)، وتأهل بأفضلية الهدف عن منتخب ميانمار.