قررت إدارة المسابقات برابطة دوري المحترفين نقل ملعب مباراة فريقي الفيحاء والاتحاد المقررة ضمن الجولة الثامنة في دوري روشن السعودي للمحترفين، من ملعب مدينة المجمعة الرياضية، إلى ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، بناء على طلب الناديين، وبذلك سيخوض الفريقان المباراة في توقيتها الجديد الساعة (6:00) مساء غد (الجمعة) في بطولة الدوري.كما حرصت إدارة المسابقات في رابطة دوري المحترفين على استفادة الأندية من لاعبيها الدوليين على نحو أفضل، إذ قررت تأخير انطلاقة منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين المقرر إقامتها من 19 إلى21 أكتوبر القادم على أن تكون انطلاقة منافسات الجولة من يوم (الجمعة) 20 من الشهر ذاته.وستنطلق مباريات الجولة العاشرة يوم (الجمعة) 20 أكتوبر، التعاون يواجه الاتحاد الساعة (6:00) مساء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، والأخدود والفيحاء الساعة (6:00) مساء على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية في نجران، والفتح وأبها الساعة (9:00) مساء على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، والهلال والخليج الساعة (9:00) مساء على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، وفي يوم (السبت) 21 من الشهر نفسه يلتقي النصر وضمك الساعة (6:00) مساء على ملعب الأول بارك بالرياض، والحزم والرائد الساعة (6:00) مساء، والشباب والطائي (9:00) مساء على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، والأهلي والوحدة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وتختتم مباريات الجولة (الأحد) 22 من الشهر ذاته بلقاء الرياض والاتفاق الساعة (6:00) مساء على استاد الملك فهد الدولي بالرياض.