تغلب فريق أبها على ضيفه هجر بهدف دون مقابل جاء في الشوط الإضافي الأول، كما انتصر الفتح على ضيفه الأخدود بثلاثة أهداف لهدف، وتجاوز الوحدة مضيفه العروبة بهدفين دون مقابل، وبالنتيجة ذاتها فاز الخليج على العدالة، في دور الـ٣٢ من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، لتتأهل فرق أبها والفتح والوحدة والخليج لدور الـ16 من المسابقة.في أبها تجاوز صاحب الأرض والجمهور فريق أبها ضيفه هجر بهدف دون مقابل، بعد أن امتد اللقاء لشوطين إضافيين وتمكن المهاجم أحمد عبده من إحراز هدف اللقاء الوحيد لفريقه أبها في الشوط الأول الإضافي (د:٩٣).وفي الأحساء قاد الثنائي مراد باتنا ودجانيني تفاريس فريق الفتح للدور الثاني بعد تحقيقهما الأهداف الثلاثة لفريقهما أمام الأخدود. انتهى اللقاء بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف، أحرز مراد باتنا هدفين (د:٧ من ركلة جزاء، ٩٠+٧) وأحرز دجانيني تفاريس هدفاً في أول ظهور له بشعار الفتح (د:٨١)، فيما جاء هدف الأخدود عن طريق مراد خضري (د:٩٠+١).وفي الجوف تفوق الوحدة (وصيف حامل اللقب) على مضيفه العروبة بهدفين دون مقابل جاءا عن طريق أوديون إيغالو (د:٧٦) ونواف العزيزي (د:٨٩).وفي الدمام انتصر الخليج على ضيفه العدالة بهدفين دون مقابل جاءا عن طريق إيفو رودريغيز (د:٣٦)، ومدافع العدالة أورو (خطأ في مرمى فريقه - د:٩٠+٦).وبهذه النتائج تتأهل فرق الفتح وأبها والوحدة والخليج لدور الـ16 فيما غادرت فرق الأخدود وهجر والعروبة والعدالة منافسات المسابقة.