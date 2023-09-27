أكثر من 650 الف طلب سجله موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، للحصول على تذاكر مباريات بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في السعودية بمحافظة جدة بحضور أبرز نجوم كرة القدم العالمية خلال البطولة؛ التي ستشهد سبع مواجهات قوية بين سبعة أندية على مدار 11 يوماً، بعد أقل من ساعتين من إعلان الاتحاد السعودي لكرة القدم، استقبال طلبات المشجعين، إذ تشمل قائمة الأندية المشاركة كلاً من الاتحاد السعودي، الأهلي المصري، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، كلوب ليون المكسيكي، مانشستر سيتي الإنجليزي، أوراوا ريد دياموندز الياباني بالإضافة إلى البطل المنتظر لنسخة عام 2023 من بطولة كوبا ليبرتادوريس.وستقام مباريات البطولة على كلٍّ من ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية وملعب الأمير عبدالله الفيصل خلال الفترة من12إلى 22 ديسمبر القادم.وبدئ شراء تذاكر البطولة اعتباراً من أمس (الثلاثاء)، حيث تتوفر مجموعة من الخيارات التي تلبي احتياجات المشجعين من مختلف الشرائح، وتشمل الخيارات المتوفرة التذاكر المخصصة لحضور مباراة واحدة، والتذاكر المخصصة لحضور جميع المباريات التي تقام على ملعب محدد، وصولاً إلى التذاكر التي تتيح إمكانية حضور جميع مباريات البطولة، وتتوفر أيضاً عروضاً مخصصة لكبار الشخصيات. وتتوفر التذاكر للشراء الآن عبر الموقع الإلكتروني Fifa.com/‏tickets.وقال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل: «يسرّنا انطلاق مبيعات التذاكر لبطولة كأس العالم للأندية FIFA السعودية 2023؛ التي ستقدم لعشاق اللعبة في المملكة والوطن العربي فرصة الاستمتاع بلحظات فريدة خلال هذا الحدث الكروي الرائع، ندرك تماماً مدى شغف الشعب السعودي بكرة القدم، ونتطلع قدماً نحو تجربة استثنائية وسط الأجواء الساحرة التي سيصنعها المشجعون السعوديون في المدرجات».وأضاف المسحل: «تمثل هذه البطولة أحدث محطات التحول الرياضي الشامل الذي تشهده المملكة، ونتوقع أن تشكل مصدر إلهام حقيقي للمشجعين وعاملاً أساسياً يسهم في تطوير اللعبة في المملكة وحول العالم، وأود هنا أن أوجه الدعوة لكافة محبي كرة القدم في المملكة للترحيب بأفضل الأندية في العالم وحجز التذاكر لخوض تجربة استثنائية على المدرجات».