تختتم مساء اليوم (الأربعاء) دور الـ32 لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بإقامة 4 لقاءات، إذ يستضيف الفتح نظيره الأخدود (9:00 مساء)، وفي التوقيت ذاته يحل الوحدة ضيفاً على العروبة، وفي قمة الشرقية يستضيف الخليج فريق العدالة (9:00 مساء)، وفي التوقيت ذاته يلتقي أبها ضيفه هجر.على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، يستضيف الفتح نظيره الأخدود في مواجهة قوية ومثيرة يبحث فيها أصحاب الأرض لتأكيد تفوقهم على مضيفهم، إذ سبق أن التقيا في الجولة الثانية لدوري روشن السعودي وانتهى اللقاء لمصلحة الفتح بنتيجة 3 /‏1، فيما يطمح الأخدود للفوز والوصول لدور الـ16 كإنجاز جديد لأبناء نجران.وعلى استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام وفي مواجهة شرقية خالصة، يسعى الخليج لتجاوز عقبة العدالة والتأهل للدور الثاني، فيما يسعى الضيف لإسعاد جماهيره بتكرار الفوز في آخر مواجهة جمعتهما في دوري المحترفين الموسم الماضي قبل أن يغادر العدالة لدوري يلو للدرجة الأولى.وعلى ملعب نادي العروبة بالجوف، يحل فريق الوحدة ضيفاً ثقيلاً على أصحاب الأرض والجمهور، ويسعى فرسان مكة لحسم المواجهة مبكراً وضمان التأهل للدور الثاني، فيما يطمح العروبة لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق المفاجأة بالفوز والتأهل لدور الـ16.وعلى استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، يستضيف أبها نظيره هجر بحثاً عن الفوز وإعادة الفرحة لعشاقه، بعد أن خسر في الجولات الثلاث الأخيرة من دوري المحترفين، فيما يسعى الضيف لاستغلال هذه الأوضاع وخطف الانتصار والتأهل للدور الثاني.