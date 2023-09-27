قاد الحارس المخضرم عبدالله المعيوف فريقه الاتحاد لدور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد تصديه لأربع ركلات ترجيح في لقاء فريقه أمام الخلود (أحد أندية دوري يلو للدرجة الأولى)، بعد ركلات ترجيح ماراثونية سدد فيها كل فريق 10 ركلات ترجيح لينتصر الاتحاد ٧/ ٦، بعد أن انتهت الأشواط الأصلية والإضافية بالتعادل بهدف لكل منهما، كما تأهل الأهلي بفوزه على العين بثلاثة أهداف لهدفين، والفيحاء بفوزه على مضيّفه الرياض بهدفين لهدف، والفيصلي بعد تجاوزه ضيفه الطائي بهدفين دون مقابل، ضمن لقاءات دور الـ٣٢ من كأس الملك.في الرسّ أحرج الخلود ضيفه الاتحاد، فبرغم تأخره بهدف من نيران صديقة من المدافع روبيرتو دياز (د: ١٨) إلا أن الخلود عاد للمباراة قبل نهاية الشوط الأول عن طريق نجمه مارينو فاسكيز، مستغلاً غلطة المدافع أحمد بامسعود ليضعها في المرمى الاتحادي هدف تعادل للخلود (د:٤٠)، واستمر التعادل بهدف لكل منهما إلى أن لجأ الفريقان لركلات الترجيح التي تألق فيها الحارس الاتحادي عبدالله المعيوف بتصديه لأربع ركلات لينتصر الاتحاد بنتيجة ٧/ ٦.وفي الباحة تفوق الأهلي على مضيّفه العين بثلاثة أهداف لهدفين. أحرز أهداف الأهلي فراس البريكان (هدفين - د:٢٣، ٢٩) وسميحان النابت (د:٣٩)، فيما أحرز هدفَي العين سواريز (د:٨٢) وعلي الأسمري (خطأ في مرمى فريقه - د:٩٠+٧).وفي الرياض قلب الفيحاء تأخره من مضيّفه الرياض إلى فوز بهدفين لهدف. تقدم الرياض أولاً عن طريق ديدييه ندونغ (د:١٩)، ومن ثم أحرز الفيحاء هدفين عن طريق مهاجمه مالك عبدالمنعم (د:١٩، ٤٥+٣).وفي المجمعة تفوق الفيصلي على ضيفه الطائي بهدفين دون مقابل. أحرز هدفَي الفيصلي غاريتي (د:٥٤) وميكلز (د:٨٦)، وشهد اللقاء إضاعة ركلة جزاء للطائي عن طريق بيرنارد مينساه بعد أن ذهبت كرته للقائم (د:٦٢).وبهذه النتائج يتأهل الاتحاد والأهلي والفيحاء والفيصلي لدور الـ16 فيما غادر الخلود والعين والرياض والطائي منافسات المسابقة.