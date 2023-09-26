تتواصل الإثارة والندية لليوم الثالث على كأس خادم الحرمين الشريفين، إذ تقام مساء اليوم (الثلاثاء) أربع مواجهات، ضمن لقاءات دور الـ٣٢ للمسابقة، ويدشن الاتحاد وجاره الأهلي مشوارهما بعيداً عن جماهيرهما، إذ يحل الاتحاد ضيفاً ثقيلاً على الخلود في الرس (9:00 مساء)، وفي التوقيت ذاته يلتقي الفيصلي ضيفه الطائي، فيما يواجه الأهلي مضيفه العين في الباحة (6:00 مساء)، وفي التوقيت ذاته يواجه الرياض على ملعبه نظيره الفيحاء.وعلى استاد مدينة الأمير سعود بن عبدالعزيز الرياضية بالباحة، يعود فريق الأهلي للمشاركة في كأس الملك بعد غيابه في الموسم الماضي لوجوده في دوري يلو للدرجة الأولى، ولن تكون البداية صعبة على الأكثر تتويجاً للقب بواقع ١٣ مرة، لا سيما أنه يملك أسماء قادرة على الوصول بالفريق لنهائي البطولة، فيما يدخل فريق العين صاحب المركز العاشر في دوري يلو للدرجة الأولى هذا اللقاء بعد أن استعاد عافيته ويطمح لتجاوز الأهلي والتأهل للدور الثاني.وعلى ملعب نادي الحزم بالرس، يلتقي الاتحاد ضيفه الخلود في لقاء لن يكون صعباً على الفريق الاتحادي متى ما ظهر بمستواه المعروف رغم النقص الذي يعاني منه الفريق بغياب الثلاثي حمدالله وكورنادو وأحمد شراحيلي، فيما يسعى الخلود لاستغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق المفاجأة بالفوز والتأهل.وعلى استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، وبعد أربعة أيام من لقائهما السابق يتجدد الموعد بين الرياض وضيفه الفيحاء على الملعب ذاته، إذ تمكن الفيحاء من الفوز يوم الجمعة الماضي على الرياض بثلاثة أهداف لهدف في الجولة السابعة لدوري روشن السعودي، ويطمح الفيحاء لتكرار الانتصار وتكملة المشوار في كأس الملك، فيما يأمل الرياض تدارك الأوضاع ورد الاعتبار بالفوز والوصول لدور الـ16.وعلى استاد المجمعة الرياضي، وفي واحدة من أقوى لقاءات الليلة يلتقي الفيصلي ضيفه الطائي، ويطمح العنابي المتوج باللقب قبل ٣ سنوات لاستعادة الذكريات الجميلة والذهاب بعيداً في المسابقة، فيما يأمل فارس الشمال قص شريط الافتتاح بالفوز على مضيفه والتأهل للدور الثاني.