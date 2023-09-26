يواجه مدافع فريق الأهلي روجر إبانيز خطر الإيقاف في حال حصوله على الإنذار الرابع في مباراة فريقه أمام الاتفاق (السبت) القادم الساعة (9:00 مساء) على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ ستكون مواجهة الفريق الأهلاوي عقب لقاء الاتفاق ضد المنافس التقليدي الاتحاد (الجمعة) السادس من أكتوبر القادم الساعة (9:00 مساء) بجدة ضمن مباريات الجولة التاسعة في الدوري.هذا وسيستعيد الأهلي المدافع عبدالباسط هندي في مباراة الاتفاق القادمة في الدوري، بعد انتهاء عقوبة إيقافه لمباراتين.