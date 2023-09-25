أكد مدرب الهلال جورجي جيسوس بعد الفوز الذي حققه على الجبلين في دور الـ32 من مسابقة كأس الملك، أنه راضٍ عن أداء الفريق والمستوى الذي قدمه في المباراة، رغم ضياع الفرص التي سنحت للفريق ولم يتم استغلالها بالشكل المطلوب. وأضاف «هجومنا لم يكن حاضراً، وهذا يعود إلى أن الجبلين لعب بشكل دفاعي بحت، وهذا يصعب مهمتنا داخل منطقة الجزاء».وحول غياب نيمار أجاب: أبعدت نيمار قبل مغادرة الفريق الرياض بعد الاجتماع معه، فاللاعب لا يزال بحاجة للمزيد من الوقت للجاهزية البدنية الكاملة. وأضاف: قمنا بعمل جدول خاص لاستعادة لياقته، وبعد عودته بالشكل الكامل سيظهر هجوم الهلال بشكل مميز. وحول الشائعات التي تم تداولها بأن بينه ونيمار مشكلة أجاب «تجمعني علاقة قوية مع نيمار، حتى قبل قدومه إلى الهلال».