تشارك وزارة الرياضة بجناح خاص ضمن فعاليات القرية السعودية التي تقيمها السفارة السعودية في العاصمة الإيطالية روما، خلال الفترة من 25 إلى 29 سبتمبر 2023.

وتسعى الوزارة من خلال هذه المشاركة إلى إبراز مشاريعها المستقبلية المنبثقة من رؤية السعودية 2030، وإظهار معدلات التطور الذي تشهده الرياضة السعودية من النواحي كافة، علاوة على استعراض أبرز الاستضافات العالمية القادمة كمنافسات بطولة كأس آسيا 2027 لكرة القدم، ودورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029 التي ستقام في تروجينا.

كما يستعرض الجناح مبادرة «الملاعب الذكية» التي تعكف الوزارة من خلالها على تطبيق أحدث الخدمات التقنية، بما فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي لتنفيذ الملعب الرقمي في الملاعب السعودية، فيما يسلط الجناح الضوء على مناطق الاستثمار في القطاع الرياضي بالمملكة، وطرق تنويع الاستثمار في الرياضة، وتفعيل دور القطاع الخاص.

ويتخلل البرنامج المصاحب للجناح عدد من الفعاليات، بدءاً بالمشاركة في جلسةٍ حوارية للحديث عن رؤية السعودية 2030، والقطاع الرياضي بصورة خاصة، إضافةً إلى فيلمٍ يستعرض التطور في كرة القدم النسائية والنجاحات التي حققتها، ومراكز تدريب كرة القدم النسائية والجهود المبذولة لتطويرها.