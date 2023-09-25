عقد رئيس البعثة السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل صباح أمس (الأحد)، اجتماعاً برئيس المجلس الأولمبي الآسيوي المكلف راجا راندير سينغ في مقر إقامة الأمير عبدالعزيز بن تركي بمدينة هانغتشو الصينية.

وناقش اللقاء الذي جرى بحضور نائبه الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، والمدير العام المكلف للمجلس الأولمبي الآسيوي ڤينود تويري، مستجدات الدورة الآسيوية الحالية، ومدى تقدم المستوى الرياضي بالقارة الآسيوية، ومستجدات دورات الألعاب الآسيوية القادمة، وعلى رأسها، دورة الألعاب الآسيوية السابعة للصالات المغلقة والفنون القتالية (الرياض2025)، ودورة الألعاب الآسيوية الشتوية (تروجينا 2029)، وآسياد الرياض 2034.

كما التقى الأمير عبدالعزيز بن تركي وبحضور نائبه، رئيس اللجنة الأولمبية العراقية رعد حمودي، وناقشا مشاركة البعثتين السعودية والعراقية في هانغتشو، وتعزيز آلية سبل التعاون بما يخدم رياضة شباب البلدين.

• المجلس الأولمبي الآسيوي يكرم الأولمبية والبارالمبية السعودية

زار رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس الوفد السعودي المشاركة في الألعاب الآسيوية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مساء أمس مقر البعثة السعودية في قرية الرياضيين بهانغتشو، بحضور نائبه الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ومدير البعثة الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله.

والتقى الأمير عبدالعزيز بن تركي اللاعبين واللاعبات وإداريي البعثة، واطمأن على كافة التجهيزات المقدمة لهم وللرياضيين خاصة، مؤكداً تقديمه الدعم الكامل لكل ما من شأنه تسهيل مهمتهم الرياضية لتمثيل المملكة بالشكل الذي يليق باسمها.

من جهة أخرى ونيابة عن رئيس الوفد الأمير عبدالعزيز بن تركي، شارك نائبه الأمير فهد بن جلوي بحفل العشاء الرسمي الذي أقامه المجلس الأولمبي الآسيوي، بحضور رؤساء البعثات المشاركة بالدورة، وعدد من مسؤولي الرياضة الدولية. وتلقى درعاً تكريمية من المجلس الأولمبي الآسيوي مقدماً للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية نظير دعمها للحملة الترويجية لدورة الألعاب الآسيوية الـ19 (2022) بتنظيمها فعالية Fun Run بمدينة الرياض شهر ديسمبر من العام الماضي بمشاركة عدد من الشخصيات الرياضية الآسيوية.

• «أخضر القدم» يعبر فيتنام للدور الثاني

تأهل المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاماً، للدور الثاني من مسابقة كرة القدم، كوصيف المجموعة الثانية بسبع نقاط، عقب فوزه على نظيره الفيتنامي بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس على ملعب مركز لينبينج الرياضي في مدينة هوتشو بالصين.

وجاءت أهداف الأخضر بواسطة محمد اليامي في الدقيقة (43)، ومحمد مرّان في الدقيقة (87) وزكريا هوساوي في الدقيقة (90).

ويلاقي الأخضر، المنتخب الهندي في الأدوار الاقصائية الخميس القادم.

• حقباني التنس يلاقي المصنف الـ60 عالمياً

تأهل لاعب المنتخب السعودي للتنس عمار الحقباني إلى دور الـ32 من منافسات فردي الرجال، عقب فوزه على نظيره القطري راشد نايف في دور الـ64 من المسابقة بشوطين دون مقابل.

ويلتقي عمار في دور الـ32 المصنف الـ60 عالمياً والأول آسيوياً الصيني (زهيزهن زهانغ) عند الـ11 من صباح اليوم (الإثنين).

فيما خسرت شقيقته (يارا) من نظيرتها المنغولية (مارالجو شومجاف) في دور الـ64 من منافسات فردي التنس للسيدات بمجموعتين دون مقابل.

ويفتتح الشقيقان عمار ويارا عند الثالثة من عصر اليوم، منافسات زوجي التنس المختلط بمواجهة المنتخب الإندونيسي.

• خروج ثنائي بومسي التايكوندو

خرج لاعب المنتخب السعودي للتايكوندو وحيد المغيص من منافسات دور ربع النهائي لمسابقة فردي البومسي، عقب خسارته من نظيره الفيتنامي (تران) بنتيجة 7230 مقابل 7490 نقطة.

وكان وحيد قد تأهل لهذا الدور، بفوزه على البنغلاديشي (حسين نور الدين) بنتيجة 7400 مقابل 6460 نقطة.

فيما خرجت زميلته أبرار بخاري من منافسات المسابقة، عقب خسارتها من نظيرتها الباكستانية (نيلا) بنتيجة 7340 مقابل 7180 نقطة.

• مجاهد «الإلكترونية» يخرج من الدورة

غادر لاعب المنتخب السعودي للرياضات الإلكترونية أحمد مجاهد منافسات دورة الألعاب الآسيوية، عقب خسارته في مسابقة (EA Sports FC Online) من نظيره الفيتنامي (دوك هيو ترونغ) بنتيجة 2-0، وخسارته من (نون مارتينيز) من مكاو بنفس النتيجة.

• هوساوي الملاكمة يخسر من قيرغيزستان

خسر لاعب المنتخب السعودي للملاكمة، موسى الهوساوي، لقاءه أمام نظيره القيرغيزستاني (اسكات كولتييف) بالضربة القاضية في الجولة الثانية ضمن منافسات دور الـ32 لمنافسات وزن فوق 63 كيلوغراماً.

• الشالي والعارف ينهيان مشاركتهما في التجديف

أنهى لاعبا المنتخب السعودي للتجديف سلطان الشالي وتركي العارف مشاركتهما في الدورة، بحصولهما على المركز الـ12 في الترتيب العام لمسابقة الزوجي لفئة (LM2x)، بعد أن أنهيا السباق بزمن 6.56.63 دقيقة.

• «قبضة الأخضر» تخسر أمام اليابان.. وتلتقي منغوليا

خسر المنتخب السعودي لكرة اليد أولى مبارياته بالدورة أمام اليابان، ضمن لقاءات المجموعة الرابعة من مسابقة كرة اليد التي جرت أمس في مركز الرياضات بجامعة (gongshang) بنتيجة 29-37 نقطة.

وكان الشوط الأول من المباراة، قد انتهى بتقدم ياباني بنتيجة 20-14 نقطة.

ويخوض «أخضر اليد» ثاني لقاءاته بالدورة، عندما يلتقي نظيره المنغولي عند الرابعة من عصر اليوم.

• المطيري والعمر يدشنان مشاركة المبارزة

يدشن لاعبا المنتخب السعودي للمبارزة عادل المطيري ومحمد العمر مشاركة المبارزة السعودية في الدورة، عندما يتواجدان في منافسات السايبر للفردي عند التاسعة من صباح اليوم في جامعة هانغتشو ديانزي.

• ثلاثي الرماية يفتتحون مشاركتهم

يفتتح الثلاثي بدر العتيبي وحسين الحربي ومسفر العماري مشاركة الرماية السعودية في الدورة، عندما يتواجدون في منافسات البندقية الهوائية 10م للفردي والفرق (تأهيلية ونهائيات) بداية من الساعة التاسعة صباحاً في ميدان الرماية بهانغتشو.

• هياء تختتم مشاركة التجديف السعودية

تختتم لاعبة المنتخب السعودي للتجديف هياء المامي مشاركتها بالدورة، عندما تتواجد في مسابقة مجموعة (C) لمنافسات الفردي لفئة (W1x) عند التاسعة من صباح اليوم في بحيرة فويانغ للرياضات المائية بهانغتشو.

• حاملة العلم تدشن مشاركتها

تفتتح حاملة العلم السعودي في حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية (هانغتشو2022) لاعبة المنتخب السعودي للتايكوندو دنيا أبو طالب، مشاركتها في الدورة، عندما تتواجد في مسابقة التايكوندو لوزن تحت 49 كيلوغراماً أمام لاعبة كوريا عند العاشرة من صباح اليوم.

ويتواجد زميلها رياض الظافري في منافسات وزن تحت 58 كيلوغراماً أمام لاعب النيبال عند 9:25 صباحاً.

• الملاكمة في مواجهة كازاخستان وتركمانستان

تواصل الملاكمة السعودية مشاركتها بالدورة، عندما تواجه اللاعبة رغد النعيمي نظيرتها الكازاخستانية (ناتاليا بوجدانوف) في منافسات وزن 66 كيلوغراماً عند الثانية من ظهر اليوم.

ويلتقي زميلها عبدالعزيز العتيبي نظيره التركمانستاني (دايان اناسيدوف) في منافسات وزن 51 كيلوغراماً عند الثانية والنصف ظهراً.