غابت المفاجآت في اليوم الأول لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين إذ تمكن الشباب والتعاون والاتفاق والحزم من الفوز على الفرق القادمة من دوري يلو للدرجة الأولى؛ الباطن والقادسية وجدة والعربي في اللقاءات التي جمعت بينهم ضمن دور الـ٣٢ للمسابقة، لتتأهل الفرق الأربعة الفائزة لدور الـ16.

على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، وبعد مباراة ماراثونية امتدت للأشواط الإضافية قاد النجم البلجيكي يانيك كاراسكو فريقه الشباب لدور الـ16 بعد إحرازه هدفَي فريقه أمام الباطن في اللقاء الذي انتهى بهدفين لهدف للشباب.

شهد اللقاء تقدم الشباب أولاً عن كاراسكو (د:٣٣)، وسرعان ما عاد الباطن للقاء بإحرازه هدف التعادل سريعاً عن طريق براهيان أليمان (د:٣٧). وفي الشوط الثاني الإضافي أضاف كاراسكو الهدف الثاني للشباب من كرة ثابتة وبتسديدة أكثر من رائعة عجز حارس الباطن عبدالعالي محمدي عن التصدي لها لتسكن الشباك هدفاً شبابياً قاتلاً (د:118)، لينتهي اللقاء بفوز الشباب وتأهله للدور الثاني.

وعلى ملعبه وبين جماهيره تفوق التعاون على ضيفه القادسية بهدفين دون مقابل. أحرز هدفَي التعاون موسى بارو (د:٩) وعبدالفتاح آدم (د:٩٠+٧)، وشهد اللقاء ضياع ركلة جزاء للقادسية سددها مباي دياني ولكن حارس التعاون مايلسون تمكن من التصدي لها (د:٦٨)، لينتهي اللقاء بفوز التعاون وتأهله لدور الـ16.

وفي الدمام تفوق الاتفاق على ضيفه جدة لعباً ونتيجة وانتصر عليه برباعية نظيفة جاءت عن طريق جورجينيو فينالدوم (د:٢٦) وموسى ديمبلي (هدفين د:٣٨، ٤٥) ومحمد الكويكبي (د:٥٩)، ليتأهل الاتفاق بجدارة واستحقاق لدور الـ16.

وفي الرس تجاوز الحزم ضيفه العربي بثلاثة أهداف لهدف. شهد اللقاء تقدم الحزم أولاً بثلاثية جاءت عن طريق فايز سليماني (هدفين د:15، 20) ومحمد الثاني (د:٣٠)، فيما جاء هدف العربي الوحيد عن طريق دييغو ميراندا (د:٤٥+٢)، وشهد اللقاء حصول لاعب العربي أحمد المولد على بطاقة حمراء في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، ليتأهل الحزم للدور الثاني من المسابقة.