تأهل منتخبنا الوطني تحت 23 سنة لدور الـ16 لدورة الألعاب الآسيوية المقامة حالياً في الصين بعد فوزه على فيتنام بثلاثة أهداف لهدف في اللقاء الذي جمع بينهما في ختام لقاءات الجولة الثالثة لدور المجموعات للمجموعة الثانية.



دخل نجوم الأخضر اللقاء بحثاً عن الفوز ولا غيره لحسم بطاقة التأهل وجاء التهديد عن طريق المدافع محمد اليامي برأسية اعتلت القائم وقبل نهاية الشوط الأول عاد المتألق محمد اليامي مجدداً برأسية ولا أروع لتسكن الشباك الفيتنامية كهدف أول لمنتخبنا الوطني (د: 43). وفي الشوط الثاني واصل نجوم الأخضر ضغطهم وسط تراجع فيتنامي وفي الدقائق الأخيرة من عمر المباراة أضاف منتخبنا هدفين عن طريق كل من: محمد مران (د: 86)، زكريا هوساوي (د: 90)، وفي الوقت بدل الضائع أحرز منتخب فيتنام هدفاً شرفياً عن طريق ايجوين هون (د: 90+3)، لينتهي اللقاء بفوز منتخبنا الوطني بثلاثة أهداف لهدف.



وبهذه النتيجة احتل منتخبنا الأخضر المركز الثاني في مجموعته الثانية برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل وله 6 أهداف وعليه هدف وحيد، وجاء خلف منتخب إيران بفارق الأهداف ليتأهلا سوياً لدور الثمانية.