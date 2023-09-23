نشر حساب الدوري الإيطالي تغريدة في موقع إكس لتهنئة المملكة العربية السعودية بذكرى اليوم الوطني الـ93، بدأت بجزء من النشيد الوطني «سارعي للمجد والعلياء» وانتهت بالأمنيات للسعودية بالخير والازدهار.

وأرفق الحساب في التغريدة صورة لعمل فني مبتكر يجمع أبرز نجوم الدوري الإيطالي (كييزا، لاوتارو، لياو، ديبالا، أوسيمين، باريلا، بن ناصر، لويس البرتو) وهم يجلسون في ديوانية ويحتسون القهوة العربية وخلفهم العلم السعودي، في محاكاة للتراث العربي السعودي.

وتكشف هذه التغريدة المكانة التي وصلت إليها رياضة كرة القدم في المملكة التي باتت تنافس أقوى الدوريات العالمية.