هنأ رئيس نادي الباطن الدكتور خالد الهويدي القيادة الرشيدة وأبناء الشعب السعودي كافة بمناسبة اليوم الوطني 93، وقال: نحتفل ويحتفل وطننا الغالي هذه الأيام بذكرى اليوم الوطني الثالث والتسعين، وهو من الأيام التي نستشعر من خلالها تلك الإنجازات العظيمة لمؤسس هذا الكيان الملك عبد العزيز (رحمه الله)، الذي سخر نفسه لخدمة الدين والوطن، وعمل على بذل كافة الجهود لراحة المواطن في هذه البلاد، ومنذ عهد الملك المؤسس - طيب الله ثراه - ونحن نعيش في تلاحم مع قيادتنا الرشيدة لبناء مسيرة النمو والتطور حتى أصبحنا في تقدم فاق كل التوقعات. وبهذه المناسبة الغالية أسأل الله أن يحفظ بلادنا من كل سوء أو مكروه ويرد عنها كيد الأعداء وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين، ويديم على بلاد الحرمين وأبناء شعبها الأمن والأمان في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وأن يسدد على طريق الخير خطاهما.