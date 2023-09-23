انتقد مدرب النادي الأهلي ماتياس يايسله، حكم المباراة البرازيلي أندرسون، بعد خسارة فريقه من مستضيفه النصر بنتيجة 4-3، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب «الأول بارك» بالرياض، وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب المواجهة: « لا أستطيع أن أقيم الحكم كانت لديه رحلة طويلة من البرازيل حتى هنا.. ولكن أجعل التقييم لضميره هل هو راض على أدائه في المواجهة»،إ ذ سجل رونالدو و تاليسكا رباعية النصر بواقع هدفين لكل منهما، فيما أحرز فرانك كيسي، و رياض محرز ، وفراس البريكان أهداف الأهلي.وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد النصر إلى النقطة 15 في المركز الخامس، فيما توقف رصيد أهلي جدة عند 15 نقطة أيضا لكنه تراجع للمركز السادس، وعزز رونالدو موقعه في صدارة هدافي الدوري، بعدما رفع رصيده إلى تسعة أهداف متقدماً بفارق ثلاثة أهداف عن أقرب منافسيه.