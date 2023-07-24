تغلب المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين على نظيره منتخب مونتينغرو، في المواجهة الودية التي جمعتهما أمس (الأحد)، في المعسكر الخارجي الذي يقام حالياً في سلوفينيا، ضمن المرحلة الأخيرة من الاستعدادات للمشاركة في بطولة العالم المقرر إقامتها خلال الفترة من 2 - 13 أغسطس القادم في كرواتيا.

ويواصل الأخضر تدريباته اليومية في معسكره الخارجي على فترتين صباحية ومسائية، وستستمر حتى نهاية شهر يوليو الجاري، قبل أن يغادر إلى كرواتيا مطلع الشهر القادم للمشاركة في بطولة العالم.

ومن المقرر أن يخوض الأخضر مواجهتين وديتين أمام منتخبي أستراليا واليابان، بعد أن خاض 4 مواجهات ودية سابقة أمام منتخب سلوفينيا مرتين، ومنتخب مونتينغرو مرتين.