أقام الهلال حفلاً على ملعب الملك فهد بالرياض، قدّم من خلاله مدير الجهاز الفني البرتغالي جورجي جيسوس ومواطنه روبن نيڤيز والسنغالي خاليدو كوليبالي والصربي سيرجي ساڤيتش لجماهير الزعيم التي حضرت بكثافة للترحيب بهم واستقبالهم. تخلل الحفل عدد من الفعاليات المصاحبة والألعاب النارية في أولى مباريات الهلال بالرياض هذا الموسم، وبعد نهاية الحفل انطلق اللقاء الودي الأخير للهلال استعداداً لمنافسات الموسم الجديد، أمام فريق الكويت الكويتي، وانتهى اللقاء بفوز الهلال بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وأظهر الصربي سافيتش مستوىً رائعاً وقيمة فنية عالية وسط ميدان «الزعيم»، وترجم هذا الأداء بتسجيله الهدف الأول بضربة رأسية إذ لم يحتج سوى دقيقة و15 ثانية من أجل تسجيل أول أهدافه بالقميص الأزرق، وتألق في المساهمة المتقنة في التسجيل بصناعته هدفاً في المباراة. وعبرت الجماهير الهلالية عبر «تويتر» عن سعادتها بهذا المستوى الذي ظهر عليه سافيتش.