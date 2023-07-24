نصّبت الجمعية العمومية لنادي الشباب المرشح خالد بن سعد الثنيان رئيساً لمجلس إدارة النادي حتى 2027، بعد فوزه في الانتخابات بـ7841 صوتاً، بينما حصل المرشح الآخر محمد المنجم على 1746 صوتاً.

الثنيان الذي يحمل شهادة البكالوريوس في التربية البدنية، وشهادة الماجستير في إستراتيجيات القيادة والتغيير، ليس جديداً على العمل في الوسط الرياضي، إذ سبق له أن عمل في منصب نائب رئيس الشباب في فترة إدارة الرئيس المكلف أحمد العقيل، كما انخرط سابقاً في أعمال اللجنة الأولمبية وإدارة المنتخبات.

وظهر الرئيس الشبابي السابق خالد البلطان في تصريحات مرئية قبل فوز الثنيان بالرئاسة يؤكد فيها ميوله لنادي الهلال.

وطالب جمهور الشباب -عبر وسم في منصة «تويتر»- الرئيس الجديد بإنجاز الملفات المعطلة في النادي، مشددين على ضرورة سرعة إنهاء ملفات التعاقدات مع الجهاز الفني وتدعيم الفريق بالعناصر الفنية، قبيل انطلاق كأس الملك سلمان للأندية العربية، وبطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.