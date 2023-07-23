حسمت الجمعية العمومية غير العادية بنادي الاتفاق هوية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الجديد لمدة أربع سنوات، بفوز سامر المسحل وقائمته باكتساح بـ2039 صوتا من أصل 2162، وحصل منافسه سعيد آل قبوص على 16 صوتا في الجولة الثانية من التصويت، فيما خرج المرشح الثالث عدنان آل معيبد من المنافسة من الجولة الأولى بعد أن حصل على 10 أصوات فقط.

يذكر أن قائمة المسحل تضم عمر باخشوين في منصب نائب الرئيس، وعضوية باسل البسام، عبدالرحمن العبدالقادر، فهد الدبل، معتز العريني، محمد العدوان، حمد العواد، وبدر السليم.

وعلى صعيد الفريق الأول لكرة القدم، اقترب الاتفاق من التوقيع مع المدافع الدولي الأسكتلندي جاك هيندري (28 عاما)، بتوصية من المدرب ستيفن جيرارد الذي راقبه خلال فترة تدريبه فريق رينجرز الذي قاده للقب الدوري الأسكتلندي عام 2021.