كشف القانوني أحمد الشيخي، المتخصص بقوانين كرة القدم، أن نادي الشباب لا يستطيع تسجيل لاعبين جدد لحين سداد مبلغ اللاعب «كونستانتين بوديسكو»، الذي كسب قضيته ضد النادي في محكمة CAS، وتعويضه مالياً، على رغم أن اللاعب غادر معسكر الفريق في ألمانيا صيف 2019، وقام بفسخ عقده بداعي عدم المشاركة بشكل أساسي مع الفريق.

وأوضح الشيخي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال فيها: «للأسف.. تأكّد لنا وقوع نادي الشباب ضحية جديدة لجريمة احتيال، وقد أصدر FIFA يوم أمس قراراً يؤكد فيه استمرار منع التسجيل المفروض على النادي رغم تعرضه لعملية الاحتيال، حيث تبين أن إدارة النادي قامت بتحويل الأموال لجهة ما في فيتنام بدلاً من تحويلها للاعب المقيم في رومانيا، حيث قام المحتالون بتغيير حرفين من الإيميل المعتمد وإصدار فاتورة مزورة مطابقة للحقيقية»، وأضاف: «لا يزال بوديسكو لم يستلم حقوقه، وما زال النادي ممنوعاً من التسجيل، ولرفع المنع يتعين على إدارة النادي إعادة دفع المبلغ مرةً أخرى للاعب، وتسوية القضايا الأخرى».

يذكر، أن الشيخي حذر الأندية والقائمين عليها من عمليات احتيال ممنهجة ومنظمة، وأن الاتحاد الدولي لكرة القدم يعلم عن هذه الجريمة المنظمة وعن طرق وقوعها، وطالب الاتحادات الرياضية والأندية بالحذر منها والتأكد من سلامة التحويلات المالية.