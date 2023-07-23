شهدت القائمة النهائية المنافسة على رئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي الاتفاق عودة قائمة المرشح عدنان المعيبد للمنافسة بعد قبول الطعن، ليتنافس مع المرشحين الآخرين، قائمة سامر المسحل، وقائمة سعيد آل قبوص.وسيتم عقد الجمعية العمومية غير العادية في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم (الأحد) بعد فتح التصويت عبر المنصة للجولة الأولى لمدة ساعتين، فيما تبدأ الجولة الثانية أثناء عقد الجمعية العمومية لمن حصلوا على أصوات أكثر في الجولة الأولى.من جهة أخرى، اعتمدت وزارة الرياضة القائمة النهائية للمصوتين البالغ عددهم 59 عضواً منهم 6 عضويات ذهبية، وبرونزيتان، و51 عضوية أساسية، وتشير التوقعات إلى أن الأصوات تتجه لتنصيب المسحل رئيساً للنادي لأربع سنوات قادمة.