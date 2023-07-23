علمت «عكاظ» من مصادرها أن نادي التعاون يسعى للتعاقد مع اللاعب البرازيلي أندريه جيروتو (31) عاما قادما من نادي نانت الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.وأوضحت المصادر أن نادي التعاون قدم عرضا رسميا لشراء عقد لاعب الوسط أندريه جيروتو، وينتظر رد نادي نانت الفرنسي خلال الساعات القادمة بالموافقة من أجل إتمام الصفقة بين الطرفين.وتأتي تحركات الإدارة التعاونية برئاسة سعود الرشودي من أجل تدعيم صفوف الفريق الكروي بلاعبين يشكلون إضافة فنية للفريق الذي يسعى للمنافسة على البطولات في الموسم الجديد.