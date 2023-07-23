علمت «عكاظ» من مصادرها، أن إدارة نادي الاتحاد تنتظر تنصيب إدارة نادي الشباب الجديدة الأسبوع الحالي من أجل مخاطبتها رسمياً بشأن طلب التعاقد مع النجم الدولي الشبابي حسان تمبكتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وفي حال الاتفاق على إتمام الصفقة فسينضم تمبكتي لمعسكر العميد في الطائف.وأوضحت المصادر أن المدرب نونو سانتو متمسك بطلب التعاقد مع المدافع الدولي الشبابي حسان تمبكتي وفي حال عدم إتمام صفقة انتقال تمبكتي، فسيتم العمل على التعاقد مع مدافع أجنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.يذكر أن عقد تمبكتي مع الشباب ينتهي في العام 2027، بعد أن تم تجديده في الرابع من يناير الماضي لمدة خمس سنوات قادمة.مستجدات عقد حسان تمبكتي:- مدة العقد مع الشباب خمس سنوات.- نادي الاتحاد يرغب في التعاقد مع اللاعب.