أبلغت «عكاظ» مصادر مقربة من النادي الأهلي أن النجم الدولي محمد البريك دخل ضمن خيارات التعاقدات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأهلاوي بلاعبين مميزين.وأوضحت المصادر أن المفاوض الأهلاوي يسعى للتعاقد مع الظهير الأيمن محمد البريك، وأمل في الحصول على خدماته الفنية في حال موافقة إدارة الهلال وستتضح الصورة كاملة في غضون الأيام القادمة.يذكرأن عقد البريك مع الهلال ينتهي في العام 2025، بعد أن تم تجديد العقد في ديسمبر 2021.